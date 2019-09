"Este Gobierno iba a ser amigable en el clima de negocios, eso lo reclamaban los empresarios. La mayoría de los empresarios están desilusionados"





Me reuniría con Fernandez, porque los empresarios tenemos que acercarle nuestras propuestas a los gobernantes, no podemos quejarnos si no nos comprometemos.





cabrales.mp3



El empresario de la industria de café, Martín Cabrales, hablo con Luis Novaresio y no descarto sobre la posibilidad de hablar con Alberto Fernandez.