-"Hay un problema grande de desabastecimiento que están teniendo las estaciones de bandera blanca, las petroleras no quieren vender, entonces deben comprar a otras estaciones de servicio y encarece el costo. Eso pasa en Sauce, Corrientes."



-"Las petroleras no quieren vender producto porque están desactualizados, entonces YPF, Shell, Axion tienen cupos, y las blancas quedaron desabastecidas"



-"En Córdoba tenemos la nafta premium 36 pesos, hay una diferencia de 3 pesos con Capital"



-"El dólar, el crudo y el biocombustible muestra que estamos retrasados en un 25.4 por ciento, para estar en los precios internacionales, el Gobierno dijo que estaríamos en precios internacionales"



-"Tendremos una reunión e l jueves a las 17hs con el Ministro Javier Iguacel para escuchar nuestra problemática, porque las petroleras dicen que están en pleno abastecimiento"



-"El Ministro dijo que no intervendría en el precio final, nosotros le dijimos que lo que queremos es tener producto"



-"Hay una diferencia de YPF del 3.5 por ciento con Axion y Shell."





