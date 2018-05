"Las últimas listas de precios han registrado aumentos"

Juan Carlos Vasco Martinez - director de la Asociación de Supermercados Unidos 22-05.mp3

"Estamos en una situación complicada, en el mes de abril bajaron las ventas. El tema de los precios complica a nuestro sector. Estamos preocupados."-"Algunos aumentos están en el 10 por ciento, otros en el 15, los aceites y las harinas ya venían con aumentos. Estamos hablando de alimentos de la canasta básica."-"El tipo de cambio incide en los comodities, además hay productores argentinos que están dolarizados por su tapa, caja. Yo no puedo analizar los costos de nuestros proveedores, yo lo que sé es que están por llegar nuevas listas."Candelaria de la Sota, columnista: "Hay una ausencia de regulación de controles del Estado, no hay precio de referen cia"Luis Novaresio, conductor: "Hay que mirar lo que dice María Eugenia Vidal, que es la que expresa lo que piensa políticamente el gobierno, ella le pide a los empresarios que no trasladen los aumentos a precios"-"Antes de asumir Mauricio Macri aumentaron un 15 por ciento, ahora aumentaron un 20 por ciento por la corrida del dólar"Candelaria de la Sota, columnista: "El tema es que aumentaron las tarifas, eso van a responder los productores"