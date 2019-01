"Lavagna, tiene buen marketing, porque no hizo nada"

-"Acá no tenemos un flujo de inversiones en el sector de la economía y baja el dólar, eso se da por el tema de la alta tasa de interés. La apuesta es vender dolares, poner plazo fijo y la tasa le gana al dolar. Por eso baja el tipo de cambio"



"En el medio te comes una flor de recesión y en cualquier momento se te puede dar vuelta esta situación. No sabemos hasta cuando."



-"El riesgo es Cristina Fernández y Mauricio Macri, no sabes qué hará Macri"



-"El 2020 de pende de quién gane las elecciones, si gana Cristina Fernández vuelve Guillermo Moreno y Axel Kicillof, me siento preocupado. Ahora gana Macri, cuál es el plan económico que tiene para adelante, nunca hubo un plan económico, ponía medidas día a día."



-"Si gana Macri y Bolsonaro hace sus cambios en la reforma laboral le permitirá a la Argentina hacer reformas, que no hizo Macri cuando ganó las elecciones, sino tendrá que cerrar la economía."



"Lavagna es muy respetado, tiene buen marcketing, porque no hizo nada, él que hizo el trabajo sucio fue Remes Lenicov. Hoy Lavagna tendrá que hacer las reformas o cierra la economía, no hay otra."



-"Nos llevará 20 años recuperar el país, no veo en Cambiemos ni en el kirchnerismo cambiar el país."

AUDIO DE LA ENTREVISTA

Roberto Cachanosky - Economista 15-1c.mp3