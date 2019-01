"Le pido al Presidente que proteja las PYMES que están sufriendo mucho"

: "No son amenazas, a nosotros nos interesa seguir trabajando. El rubro está en una verdadera crisis, nos cuesta mantener la infraestructura que tenemos. Es una emergencia nacional, la sufre todo el país. Han cerrado muchas panaderías."



-"Hemos mandando una carta al Presidente de la Nación en diciembre y no recibimos respuesta, le pedimos ayuda para que las panaderías no cierren. Cerraron mil panaderías"



-"Mañana enviaremos una nueva carta."



-"Si no hay soluciones vamos a subi r la mercadería, no queremos porque las ventas están en baja."



- Sobre si hablaron con el Ministerio de Producción y Dante Sica: "Se lo hemos pedido al Sr Sica, que está enterado del tema y nos está ayudando"



-"Tengo 42 años de panadero, la harina en enero valía 260 pesos, en diciembre llegó a costar 900 pesos. Las tarifas para darte un ejemplo, el gas me salía 5 mil pesos y ahora 28 mil pesos, de luz pagaba 12 mil pesos y ahora 48 mil."



-"Yo tengo 16 empleados, es difícil porque queremos mantener la fuente laboral"



-"El kilo de pan debería estar 90 pesos. La harina paga la mitad del IVA"



-"Le diría al presidente que cambie la forma de llevar el Gobierno, le pediría que cambie por las Pymes, que proteja a las Pymes."





