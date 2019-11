Leandro Santoro: "Me preocupa lo que vimos en Chile"

Equipo de Alberto Fernández:









Protestas sociales:



"No me preocupa la ocupación de la calle por organizaciones sociales, sino lo que vimos en Chile. Me preocupa que los sectores intermedios que no tienen representación política orgánica, que no tienen contención de los movimientos sociales, que no están cubiertos por los convenios colectivos, no aguanten la presión de la crisis. Todas las políticas de transferencia monetaria no le llegan a ese sector. O no cobran la AUH, o no tienen seguro de desempleo, o no tienen paritarias. Cuando se disparan los precios, esa gente sufre mucho. Trabajan muchas horas y siguen siendo pobres".





Situación económica:



"Lo primero es recuperar la economía, hay que terminar con el espiral inflacionario. El factor clave es contener el dólar. Hay que desdolarizar tarifas. Hay sectores que van a tener que hacer un esfuerzo contributivo y hay sectores que hay que aflojarle el torniquete".



Sobre cómo se va a distribuir el poder en el Frente de Todos:



"La idea es que todos los sectores tengan representación en el gobierno. Alberto me dijo que tenemos que mirar cómo funciona el Frente Amplio uruguayo".