Advierten que la suspensión de la ley de alquileres solo crea "incertidumbre"

Armando Pepe, empresario inmobiliario y expresidente de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, cuestionó este miércoles la iniciativa del Gobierno de suspender la ley de alquileres. Según su visión, esta posibilidad creó "una incertidumbre total" en el sector.

En diálogo con MP 910, Pepe cuestionó primero al exdiputado Daniel Lipovetsky, creador de esta norma. "Fue un inútil, en el buen sentido de la palabra y de la Real Academia Española, porque no fue útil ni para la Cámara de Diputados ni para la Nación. Sin embargo, después la votaron absolutamente todos por unanimidad", afirmó.

En ese sentido, recordó haber mantenido una charla con el entonces presidente Mauricio Macri, al que le advirtió sobre las consecuencias de la aprobación de esta norma: "Yo le dije que si metían esa ley como pretendía el bloque de Cambiemos, se iba a frenar la construcción de departamentos chicos, no iba a haber viviendas... Me dijo que me quedara tranquilo".

"Estaba toda la prensa y yo dije que estaba feliz como ciudadano porque por primera vez un gobierno nacional iba a a sacar una ley totalmente equitativa, porque iba a perjudicar a toda las partes: a los propietarios, a los inquilinos, a los corredores inmobiliarios, a los constructores, a todos", agregó.

Tras marcar el error que implicó que se aprobara esa ley, Pepe cuestionó la idea actual del Gobierno de suspenderla.

"Y ahora esta insensatez de decir que vamos a modificar o derogar la ley creó una incertidumbre total en el país. Gente que tenía que firmar un contrato de locación ayer, hoy o mañana, ahora no firma porque si se deroga esta ley, volvemos nuevamente a hacer contratos de 24 meses. Lo que no entiende la gente es que con un DNU no se puede anular una ley que fue sancionada en el Congreso por ambas cámaras".

Según el empresario, se trata de una medida "totalmente populista y electoralista, sin pensar en la gente".