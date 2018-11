Lifschitz avisó que Santa Fe no pagará el bono y remarcó: "Es una medida de coyuntura que le sirvió a la CGT para poder levantar un paro que no quería hacer"

En diálogo con Luis Novaresio en radio La Red AM 910, el mandatario provincial cuestionó que "la situación de los salarios en la Argentina no puede reducirse a un bono sí o un bono no" y alertó que "muchas empresas no van a poder pagarlo".