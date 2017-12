Lionel Messi: "¡Ojalá que el fútbol me pague con un Mundial!"

El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, expresó su deseo de que el fútbol le "pague" lo que le debe, en referencia a la frase del entrenador Jorge Sampaoli en relación al Mundial de Rusia 2018.



En una entrevista con el sitio oficial de la FIFA, el crack nacional se refirió a la frase que manifestó Sampaoli luego de los tres goles que hizo para la clasificación del seleccionado en Ecuador y se sumó al deseo de que el fútbol le pague con la obtención de la Copa del Mundo.



"El fútbol le debe un Mundial a Messi, es el mejor de la historia", dijo en aquel entonces el DT albiceleste.



Y Messi respondió: "Sí, lo escuché...y me lo dijo en persona a mí también. ¿Qué pienso? ¡Ojalá que el fútbol me lo pague!".



Messi disputará en Rusia 2018 su cuarta Copa del Mundo y aunque se consiga el anhelo de levantar el trofeo, el rosarino confesó que la herida de perder la final de Brasil 2014 va a estar "siempre".



"No sé si va a sanar alguna vez. Creo que se va a convivir con eso que ocurrió, va a quedar siempre ahí. El Mundial es un recuerdo muy lindo y a la vez muy amargo por cómo terminó, por cómo se dio todo. Pero va a estar siempre ahí", puntualizó el "10".



Luego de la "difícil" eliminatoria sudamericana, Messi, quien durante la competencia cumplirá 31 años, confía en que el equipo llegará "bien" pero remarcó que están en "crecimiento".



"En la eliminatoria nos tocó pasar un momento que no esperábamos ni merecíamos. Veníamos de cuatro partidos oficiales con un técnico nuevo, pero después del partido con Ecuador la selección fue otra, creció. Argentina soltó toda esa tensión y ese miedo que tenía por jugar ese partido y por el riesgo de no conseguir el objetivo", prometió.



Argentina encabeza el grupo D del Mundial que compartirá con Islandia, Croacia y Nigeria y el capitán analizó a los rivales.



Para Messi, Islandia "puede parecer fácil" pero advirtió que "son duros y ordenados atrás", Croacia "te deja jugar más, pero tiene grandes jugadores" y Nigeria "es impredecible" porque "no tienen término medio"