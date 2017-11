Chiqui Tapia en entrevista con Luis Majul: "Si perdíamos no renunciaba"

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue entrevistado en el programa Majúl 910 acerca de todos los detalles de la clasificación Argentina al Mundial de Rusia 2018. Desde cómo fue su abrazo con Messi; qué se viene por delante; la presión que había y mucho más.





"Tenemos un gran alivio, ayer la gente vio la calidad de jugadores que tiene Argentina. Lionel Messi no deja de sorprenderte, es cierto que se hicieron cosas mal, la sanción de Messi, pero ganamos 3 a 1, en Ecuador, con la altura, ahora empieza otra historia, todos nos sacamos un peso importante. A la selección Argentina le fue bien cuando los cuerpos técnicos tuvieron tiempo.""Cuando abracé a Messi le agradecí, nos dio una gran alegría, jugó un partido extraordinario. Tenemos buen dialogo, veníamos hablando, ellos reconocen el esfuerzo dirigencial, reconocen los cambios y las obras en la AFA. Fue un abrazo que nos desahogó.""Yo siempre me hice responsable del pasado, nosotros pasamos por tres técnicos porque no se hicieron bien las cosas. Martino se fue porque los clubes no le dieron los jugadores, para nosotros las selecciones son una prioridad, hoy tenemos todas las selecciones trabajando sin competencia. Hoy tenemos que ampliar la AFA por todas las sub que tenemos, el plantel femenino. Hemos contratado un cuerpo técnico que supera la fecha del Mundial, creemos que debe ser un proyecto a largo plazo, que vendrá un recambio después de Rusia.""La última fecha FIFA habíamos hablado sobre el tema. Los jugadores decidieron hablar con la prensa, hay que valorar lo que hicieron estos chicos que vinieron cuando no había autoridades en la AFA.""No íbamos a renunciar si perdíamos, sería irresponsable, uno asume el riesgo. Yo asumí el riesgo cuando traje a Sampaoli podía dejar a Bauza y decir si no entrábamos, yo no lo elegí. Los dirigentes del fútbol me eligieron como me voy a ir."