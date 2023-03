Coco Basile, imperdible: del Lionel Messi "capo del equipo" a los elogios y una divertida anécdota con Lionel Scaloni

Aunque retirado ya como técnico, la figura de Alfio Basile es aún una voz más que autorizada a la hora de hablar de la Selección, a partir de su pasado como entrenador albiceleste. Así, en un mano a mano con Toti Pasman y su equipo en Fútbol 910, por Radio La Red, repasó la coronación del equipo albiceleste en Qatar, para destacar principalmente a los dos "Lionel" del equipo: a Messi, su capitán, y a Scaloni, su técnico.

En una extensa entrevista, el Coco comenzó por diferenciar a aquel Messi que él convocó con 19 años del actual, ya más curtido y líder: "Antes ni hablaba, lo único que hacía era jugar, la rompía en las prácticas. Yo le decía que hablara, que la pidiera, pero no decía una palabra. Ahora, la diferencia que veo que es el capo del equipo. Habla con los los árbitros, los líneas, es un fenómeno total".

Embed

Luego, consultado por su tarea como entrenador de la Selección, llenó de elogios a Scaloni y dijo que "rompió con todos" los prejuicios que había.

"¿Qué me sorprendió de Scaloni? Todo. Nos mató a todos nosotros, los veteranos. A Menotti, a Bilardo, a mí. ¿Quién iba a dirigir la Selección sin haber dirigido un equipo? ¡Rompió todo! ¡Nos mató a todos nosotros, que hablábamos; a ustedes, los periodistas. Y ahora que lo conocí, me gusta más", aseguró el Coco.

"Me gusta cómo se expresa, no tiene ningún agrande, es humilde. Y más con los chicos que tiene en el cuerpo técnico, que son todos a los que dirigí en la Selección, menos a él", agregó.

Justamente a partir del detalle de no haber dirigido nunca a Scaloni en el equipo albiceleste, Basile recordó una divertida anécdota: "Fui al predio de la AFA cuando él asumió para una comida, con todos los técnicos como invitados. Entonces viene él, se presenta y me dice: 'Hola, Coco, mucho gusto. Usted nunca me citó como jugador. La verdad es que yo era un tronco, ¿no?'. Y le digo, entre risas: 'La verdad es que ni te conocía'".