"El título más grande fue haber subido a la primera de Boca y encontrarme con ese vestuario"

En la actualidad, el defensor sigue viviendo en Europa, sin embargo no descartó la posibilidad de venir a la Argentina: "Si no se dio es por elecciones deportivas, no económicas o de calidad de vida. Mi familia está acá pero quiere a la Argentina tanto como yo".





"A mi Román me enamoró, ha ganado partidos el solo". Además de haber ganado siete títulos, incluyendo dos Intercontinentales y 3 Libertadores, Burdisso compartió vestuario con grandes del mundo fútbol como Lionel Messi , Adriano, Franceso Totti, Zlatán Ibrahimovic, entre otros. No obstante su mejor elogió fue para Riquelme:





El defensor vivió una gran trayectoria en Boca y en Italia. Hoy le tocará mirar el fútbol como un espectador más.





