La "ayuda" de Lionel Messi a una futbolista amateur que necesitaba dinero para pagarse una operación

Amanda Libre, una futbolista amateur, reveló cómo encontró una solución ingeniosa para costear una cirugía de rodilla que necesitaba con urgencia. En diálogo con el programa MP 910, la joven de 35 años y oriunda de West Orange, en Estados Unidos, contó que decidió revender una entrada para un partido del Inter Miami de Lionel Messi. De ese modo, logró reunir el dinero que necesitaba para la operación.

"Tengo un abono para todos los partidos del New York Red Bulls y acá es común venderlos. Lo que no es común es que sean tan caros como el del partido con Inter Miami”, expresó Amanda. "La compré a 55 dólares y la vendí en 400 dólares, que era lo que me faltaba aproximadamente para poder operarme", agregó Amanda, cuya historia trascendió cuando en un posteo de su cuenta de Twitter publicó: “Muchas gracias a Lionel Messi por pagar mi cirugía de ligamento cruzado anterior".

La lesión en cuestión se produjo el pasado 1 de mayo, y aunque en principio parecía algo leve, el diagnóstico final marcó que era más grave de lo que se pensaba. "Jugando al fútbol me lesioné la rodilla izquierda. No sabía lo que era, fui al médico y dijo que era el menisco. Y no me dolía, pero el ligamento también estaba roto”, detalló la joven, quien entonces se encontró con un problema: la imposibilidad de costear la operación.

Sin embargo, el fenómeno que Messi despertó en Estados Unidos se convirtió en la solución. Teniendo en cuenta que New York e Inter Miami jugarán el próximo 27 de agosto, ella decidió vender el ticket: "Lo vendí y ahora voy a poder pagar la operación. Tengo un seguro, pero hay una parte que hay que pagar”.

Amanda_estadio.jpg Amanda Libre, en el estadio, viendo a New York Red Bulls.

Al margen de esta suerte de vínculo que la une ahora con Messi, Amanda conoce de cerca la Argentina. "En 2009, estuve seis meses en Córdoba de intercambio y allá aprendí a hablar castellano. Me gusta mucho el mate”, afirmó.

En tanto, aunque este acto de vender la entrada significó perder la oportunidad de presenciar el partido del 10 argentino en persona, Amanda tiene claras sus prioridades. "Me iba a costar viajar al partido, iba a costarme moverme, pero lo voy a ver por la TV”, expresó.