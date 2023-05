La declaración de Jorge Messi acerca del futuro de Lionel Messi

En medio de una ola de especulaciones y rumores que circulaban en las últimas horas sobre el futuro de Lionel Messi, su padre, Jorge Messi, emitió un comunicado para aclarar la situación. Los informes recientes sugerían que el jugador argentino había llegado a un acuerdo con el Al Hilal de Arabia Saudita, lo cual generó gran atención y debate en el mundo del fútbol.

En el comunicado, Jorge Messi dejó en claro que su hijo no tomará ninguna decisión sobre su futuro hasta que termine el campeonato de la Liga de Francia con su actual club, el Paris Saint-Germain (PSG). Además, confirmó que hasta el momento no se ha tomado ninguna determinación al respecto.

"No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG", expresó en el comunicado.

Jorge Messi, quien representa al 10 de la #SelecciónArgentina, desmintió las versiones del acuerdo entre Lionel Messi y un club árabe.

El padre de Lionel Messi también mencionó que siempre existen rumores en el fútbol y que muchas veces se utilizan el nombre de su hijo para ganar notoriedad. Sin embargo, enfatizó que la única verdad es que no hay ningún acuerdo verbal, firmado ni pactado con ningún equipo, y que no lo habrá hasta que finalice la temporada.

"Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad, pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no habrá hasta que no termine la temporada", afirmó Jorge Messi.

Messi_PSG.jpg Lionel Messi y el PSG. ¿Se termina el ciclo del argentino?

Asimismo, Jorge Messi criticó a aquellos que deliberadamente difunden información presuntamente falsa sin aportar pruebas y que buscan convertir cualquier rumor malintencionado en noticia. Señaló que deberían explicar por qué no contrastan sus informaciones y no permitir que la verdad arruine sus supuestas "noticias".

Estas declaraciones de Jorge Messi tranquilizarán a los seguidores y fanáticos de Lionel Messi, quienes estuvieron siguiendo de cerca los informes sobre su futuro tras su salida del FC Barcelona el año pasado. Aunque los rumores y especulaciones continuarán hasta que se tome una decisión definitiva, queda claro que Lionel Messi y su familia están centrados en completar la temporada con el PSG antes de considerar cualquier otro destino.