La emoción de Lionel Messi durante el homenaje a la Selección Argentina: "Con esta copa estoy realizado"

Como era de esperar, Lionel Messi fue el protagonista principal de la La Noche de las Estrellas, la fiesta organizada por la Conmebol para homenajear al plantel de la Selección Argentina campeón del mundo. En una ceremonia plagada de emociones, el capitán del equipo albiceleste recibió una réplica de la Copa que levantó en Qatar, una estatua de tamaño natural y hasta un "bastón de mando" de manos del presidente de la entidad, Alejandro Domínguez. "Con esto estoy realizado", aseguró, conmovido.

"Esta copa la voy a guardar en el museo de casa", comenzó Messi cuando recibió una réplica de la mano de Domínguez. Luego, habló de la locura que vive por estos días por la felicidad que le transmiten los hinchas argentinos.

"Estamos viviendo días muy lindos, muy especiales. Estamos recibiendo muchísimas muestras de cariño. Volví muchas veces a mi país para jugar amistosos, Eliminatorias, pero esta vez fue diferente a todas", aseguró..

"Más allá de todo el cariño que recibimos, todavía no somos realmente conscientes de lo que significa ser campeones del mundo. Esto es para toda la vida. Con esta Copa estoy realizado, era la que me faltaba. Gracias a Dios pude conseguir todo en el fútbol", afirmó después, sin despegarse del trofeo.

Luego, llegó el momento de los reconocimientos al resto del plantel. "Les agradezco a todos mis compañeros, al cuerpo técnico, a Chiqui (Tapia), que siempre estuvo al lado de nuestro", afirmó, para luego afirmar: "Ahora me queda disfrutar de lo que me queda".

Lionel Scaloni, en La Noche de las Estrellas: del emotivo discurso a las lágrimas con un pequeño hincha

Lionel Scaloni recibió junto al resto de los miembros del cuerpo técnico de la Selección Argentina las réplicas de los tres trofeos que ganaron con la Albiceleste y no solo agradeció a la CONMEBOL por el homenaje, sino también a sus jugadores por haber hecho todo lo posible dentro del campo de juego.

"Gracias por el regalo, agradecimiento a estos que están acá (en referencia a los jugadores de la Selección Argentina) porque sin ellos no se podría haber conseguido. El fútbol es de ellos, nosotros somos entrenadores porque ya no podemos jugar más al fútbol. Es la única realidad. Me encantaría estar donde están ellos", comenzó diciendo el conductor de la Scaloneta.

Lionel_Scaloni.jpeg

"Intentamos aportarlse desde lo que creemos que necesitan para que puedan exprimir su fútbol. Coincido plenamente que Argentina -no solo en Argentina sino con toda Sudamérica detrás y te puedo decir que tanto otros países- esta Selección había contagiado un montón de gente con su furor, sus ganas de jugar y ganar", declaró.

El discurso que emocionó a Lionel Scaloni en el homenaje de la Conmebol

José, un fan de Salta, con su agradecimiento a los campeones hizo emocionar a Scaloni y Enzo Fernández hasta las lágrimas.