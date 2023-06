La preocupante frase de Jorge Messi sobre el estado anímico de Lionel.

En una cena celebrada la noche del lunes en un reconocido restaurante de Barcelona, Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, compartió un encuentro con Joan Laporta, presidente del club. Este encuentro generó especulaciones sobre un posible regreso del astro argentino al equipo que lo vio crecer. Sin embargo, las declaraciones de Jorge Messi tras la reunión causaron preocupación en el entorno futbolístico.

Aunque no se le permitió grabar la entrevista que realizó, el periodista Carlos Monfort tuvo la oportunidad de hablar con Jorge Messi, quien autorizó la difusión de sus declaraciones. Durante la conversación, el padre del reconocido futbolista hizo referencia al estado anímico de su hijo, generando incertidumbre y desconcierto entre los seguidores y fanáticos.

jorge messi.webp

Las fuertes frases de Jorge Messi sobre el estado emocional de Lionel han llevado a preguntarse si existe algún problema que esté afectando al jugador. Estas declaraciones generaron preocupación no solo en el ámbito deportivo, sino también entre los aficionados del fútbol en general.

La incertidumbre en torno al futuro de Lionel Messi se mantiene desde su salida del FC Barcelona el año pasado. A pesar de las diversas especulaciones y rumores sobre posibles destinos, la situación sigue sin resolverse de manera definitiva.

Ahora, con las palabras de su padre, surgen nuevas interrogantes sobre el estado mental y emocional del reconocido futbolista. Es importante destacar que Lionel Messi es una figura icónica en el mundo del fútbol, y cualquier situación que afecte su bienestar personal y profesional es motivo de atención y preocupación.

Qué dijo el papá de Messi sobre la posible vuelta al Barcelona

“Molesta que se hable mal de Leo. Sufre y no es que no quiera venir, pero anímicamente está mal, no sabe qué hacer, está aburrido de la situación, siente un poco de prisión después de dos años difíciles en París, especialmente los primeros cuatro meses en los que tuvo que vivir en un hotel y de eso le costó recuperarse”, dijo entre otras cosas.

“La negociación con el Barcelona está difícil. Ahora mismo veo bastante difícil una llegada de Messi, no creo que se dé, está bastante complicado”, detalló sobre el posible regreso al club catalán.

messi_dolor_cervical.jpg

Y añadió que "ahora mismo depende de un montón de cosas. Barcelona es su casa y siempre lo será, siempre ha estado muy cómodo aquí, estamos pendientes de muchas cosas, no de lo económico, él jugaría gratis”.

Sobe cómo toma el jugador las repercusiones de su salida del PSG, declaró que “está un poco cansado de todo lo que se dice. Ahora no vendrá él para aquí, se va a China con la Selección y por ahora no vendrá”.

“La relación con Laporta es muy buena. Si no viene a Barcelona se despedirá con algo grande, pero vaya bien o mal, habrá un comunicado entre hoy y mañana para anunciar su decisión”, cerró Jorge Messi.