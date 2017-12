Mascherano: "Mi historia con la Selección se termina en Rusia"

El mediocampista Javier Mascherano aseguró este jueves que su historia con la Selección argentina "termina" en el Mundial de Rusia 2018, a la vez que dijo que el elenco nacional "no es de nadie, es de todos".



"Mi historia con la Selección termina en Rusia", confesó el futbolista argentino al señalar que tomó la decisión de no vestir más la camiseta del elenco nacional tras la competencia del próximo año.



Además manifestó: "La Selección no es de Leo (Lionel Messi) ni de nadie, es de todos. En la Selección al final vos te ponés o te sacás solo. El grupo es muy sano, imaginate si no fuera san..al perder tres finales nos hubiéramos matado entre todos".



"Era muy posible quedar afuera del Mundial y quizás eso nos hizo dar cuenta de que lo que habíamos hecho anteriormente no era tan malo y que había que retomar eso", aseveró.



"El día que sienta que soy un problema en algún lado, me voy", señaló, tras lo cual manifestó: "Soy un hombre de fútbol al que le interesa el juego y que no esta preocupado por los efectos secundarios del fútbol".



Además expresó: "Somos unos privilegiados de cumplir el sueño que teníamos desde chicos cuando tantos otros han quedado en el camino".