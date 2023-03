Jorge D'Alessandro, del Chiringuito a Un buen momento: "El mejor equipo que vi en mi vida es el de Argentina en Qatar"

El exfutbolista Jorge D'Alessandro, más reconocido en los últimos tiempos por su participación como comentarista en el programa deportivo español El chiringuito de Jugones, estuvo este martes en los estudios de Radio La Red, donde protagonizó una entrevista imperdible en la que dejó una definición terminante: "El mejor equipo que vi en mi vida es Qatar 2022".

"No he visto un equipo de fútbol de esta dimensión. Lo digo y lo mantengo", afirmó el exarquero, quien dijo estar de acuerdo con la frase de Rodrigo de Paul, cuando señaló al actual equipo de Lionel Scaloni como "la mejor selección de todas".

"Argentina no jugó como un combinado ni ha jugado como un equipo basado en individualidades. Yo siento, y no quiero desmitificar absolutamente a nadie, porque no es mi intención, simplemente habló con pasión de un juego artístico. Y todo tiene un porqué en este juego", buscó argumentar.

"Cuando a mí se me ocurre lo de los Ferraris, que es una metáfora para definir algo que estaba yo tocando, viviendo y soñando, no es una casuística. Es absolutamente una definición del arte y Argentina. Es la primera vez que un equipo sorprende al resto del mundo", aseguró D'Alessandro, quien consideró que "cuando Argentina logra ese equilibrio diferente, nos hace diferentes ante el mundo".

