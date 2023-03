Lionel Scaloni: "Ahora nos va a costar más porque le van a querer ganar al campeón del mundo"

A 48 horas del amistoso ante Panamá que servirá como festejo del título obtenido en el Mundial de Qatar, el técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, protagonizó una conferencia de prensa en la que reveló cómo fue el reencuentro con el plantel y anticipó que, de ahora en más, todo será más difícil para el equipo albiceleste. "Todos le van a querer ganar al campeón del mundo", avisó.

"El reencuentro es difícil explicarlo. Nos vimos, les agradecimos a ellos por el título y les explicamos que esto sigue. Hoy son días de festejo, pero la Selección Argentina amerita seguir. Ahora nos va a costar todo más que nunca porque le van a querer ganar al campeón del mundo. Les transmitimos que esto sigue, hay que seguir compitiendo", afirmó.

Previamente, el entrenador se refirió al significado el título obtenido en Qatar y el impacto que provocó en la gente: "Para los que tuvimos la oportunidad de estar por las calles de Argentina, la verdad es que siento una alegría enorme. La gente está contenta y nos ve, de alguna manera, como héroes. Nos pone contento porque les dimos una alegría y todavía dura. Me gustaría que los chicos de la Selección también puedan salir y vivir el reconocimiento de la gente".

En el mismo sentido, agregó: "Me gusta que se vea que la Selección argentina es de todos, que vengan con esta alegría con este entusiasmo, como si fuera la primera vez. Me gusta que los hinchas vean que los jugadores son unos más de ellos".

Más frases de Lionel Scaloni en la conferencia de prensa

"Son una lástima las ausencias del Papu Gómez y la de Garnacho, sobretodo la de Papu, que merecía estar. Es entendible que no lo dejen venir, pero haremos todo lo posible para que pueda estar un día con nosotros o dos".

"Confiamos en que Garnacho pueda estar en la siguiente convocatoria, es un chico en el que tenemos puestas muchas esperanzas".

"El partido se encara de la misma manera que encaramos todos. La camiseta Argentina no permite que no des el máximo. El festejo y todo eso está bueno, pero nosotros en la cancha tenemos que hacer nuestro trabajo".

"¿La convocatoria de Retegui a Italia? No tiene sentido cortar una trayectoria o cortarle una carrera. En ese puesto tenemos chicos que creemos que están bien. A futuro se verá si le pegué o no le pegué".

"Leo (Messi) está bien, está para jugar, para seguir viniendo y hasta que él no diga lo contrario, seguiremos. Cuando él cambie de postura, yo intentaré convencerlo".

"Lo de (Rodrigo) De Paul fue un simple comentario. Creo que es una tontería discutir cuál es la mejor Selección de la historia. Estamos acostumbrados a debatir cosas que no tienen sentido. Si me preguntás a mí, yo me quedo con las tres".