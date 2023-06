Lionel Scaloni explicó el motivo por el cual no volvió a convocar a Franco Armani

Antes de embarcar en un largo viaje rumbo a Beijing, China, para iniciar la próxima gira de la Selección Argentina por Asia a mediados de junio, Lionel Scaloni se tomó un tiempo para hablar con los medios de comunicación y abordó varios temas, incluida la ausencia de Franco Armani en la convocatoria.

image.png

Cuando se le preguntó sobre los motivos que llevaron a prescindir del arquero de River Plate en la fecha FIFA (convocando a Walter Benítez como tercer portero) en la que el equipo albiceleste se enfrentará a Australia e Indonesia, el entrenador campeón del mundo explicó que la decisión no tiene que ver con el recambio ni con el rendimiento de Armani, sino con una cuestión de calendario.

"Franco no está convocado porque el viaje sería muy ajustado para que llegue al primer partido, y dos días después jugamos en Indonesia. De hecho, no se ha convocado a ningún jugador del fútbol argentino, que también podríamos haber llamado, debido a que hay partidos hasta el día 10, e incluso River juega el 11. Así que no tiene mucho sentido traerlo. Conozco muy bien a Franco, sé lo que puede ofrecer y de ninguna manera está fuera de la Selección", afirmó Scaloni.

La realidad es que el inicio de la gira está muy próximo al partido que River Plate debe disputar contra Banfield (12/6), y el cierre de la misma también coincide con la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que River se encuentra en una situación complicada y la clasificación a octavos de final se definirá en la última jornada. A pesar de que Armani no está en su mejor momento, sigue siendo un jugador fundamental para River, por lo que se desechó que permanece en el club en el lugar de unirse a la Selección.