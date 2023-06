Lionel Scaloni se la jugó y eligió entre Messi y Maradona: "Para mí el mejor es..."

Quedan apenas unos días para presenciar nuevamente a la Selección argentina en acción. La Albiceleste, que se consagró campeona del Mundial de Qatar 2022, se enfrentará a Australia (el 15 de junio en Beijing) e Indonesia (el 19 de junio en Yakarta) durante su gira por Asia, en la última doble fecha FIFA antes del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas.

Antes de partir hacia el continente asiático, Lionel Scaloni recibió un homenaje en el centro de entrenamiento de la selección en Ezeiza. El nativo de Pujato fue reconocido como el mejor entrenador del año en América, un premio otorgado por el diario El País de Uruguay.

"Muchas gracias, es un premio muy prestigioso que me llena de orgullo. Es el resultado del trabajo de muchas personas, incluyendo el cuerpo técnico y los jugadores. Es gratificante recibir reconocimiento, aunque no cambiará quién soy. Es lindo ser reconocido por la gente del fútbol, especialmente el cuerpo técnico, ya que todos pensamos de la misma manera y eso se refleja en nuestros logros”, expresó agradecido Scaloni.

Cuando le consultaron sobre Lionel Messi y su desempeño en el campo de juego, comentó: "Creo que es importante comprender lo que un jugador como él necesita. En los primeros meses con la Selección, intentamos jugar más rápido y de forma más directa, pero nos dimos cuenta de que no se sintió cómodo, al igual que sus compañeros".

Para concluir, Lionel Scaloni no pudo evitar elegir entre dos de los mejores futbolistas de la historia. "Para mí, Messi es el mejor, pero si tuviera que elegir, diría los dos", sentenció el director técnico, quien ganó el Mundial de Qatar 2022 y también fue galardonado con el premio The Best al mejor en su puesto.