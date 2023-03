Selección: los nuevos nombres que acompañarán a Lionel Scaloni y quién es el candidato a dirigir la Sub 20

Luego de renovar su contrato como técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni comenzó a darle forma a su cuerpo técnico para encarar un nuevo período al frente del equipo albiceleste. Pero no solo eso: aunque se trata de un cargo que no tiene relación directa con sus ayudantes, el entrenador está moviendo "los hilos" para influir en la designación del nuevo técnico del seleccionado Sub 20.

Confirmadas las permanencias de Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala como ayudantes, el periodista Gustavo Yarroch reveló en Un buen momento, por Radio La Red, cómo quedará conformado el resto del equipo que acompañará a Scaloni,

"El preparador físico alterno Rodrigo Barrios se fue al Johor de Malasia. En este caso va a seguir solo el profesor Luis Martín y, en el mediano plazo, no habrá ningún acompañante. En cuanto a los entrenadores de arqueros, tras la salida de Damián Albil, que retornó a Independiente, Mauro Dobler y el Monito Darío Herrera estarán junto a Martín Tocalli", detalló.

Quién será el técnico de la selección Sub 20

La renuncia de Javier Mascherano luego de la eliminación del seleccionado argentino en la primera ronda del torneo del Sudamericano de Colombia generó un espacio para el que ya hay dos candidatos. Si bien el principal favorito sería Fernando Batista, ahora surgió otro postulante: Lucas Bernardi, amigo de Scaloni y quien mantiene un trato frecuente con él.

Según reveló el periodista Daniel Fava, la llegada de Bernardi fue una condición de Scaloni para renovar su contrato. "La llegada de Mascherano fue una movida de Tapia y la de Bernardi, es de Scaloni. Él quiere, a partir de ahora, tener injerencia en todo el manejo de juveniles de la AFA", aseguró.

Por otro lado, el de Esteban Cambiasso es otro nombre que apareció en escena. Sin embargo, por el momento no tendría pensado dejar su ocupación como comentarista de la cadena Sky, en Italia.