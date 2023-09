¡Una fortuna! Lionel Scaloni compró entradas para el partido de la Selección Argentina y reveló el precio

A un día de su debut en las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Scaloni ofreció una conferencia de prensa en la que abordó diversos temas relacionados con la Selección Argentina y el inicio de su defensa del título obtenido en Qatar. Entre los asuntos tratados, el entrenador albiceleste compartió su perspectiva acerca del costo de las entradas para el partido de este jueves contra Ecuador.

image.png

Cuando le preguntaron al entrenador argentino sobre su opinión acerca del precio de las entradas, respondió: "Yo tuve que comprar nueve, así que imaginate...". Ante la sorpresa y cuestionamiento de los presentes, sentenció: "Las pago, claro, ¿cómo no las voy a pagar? Después, si querés, te muestro el recibo".

Pero, ¿cuánto gastó Scaloni? "No sé si 900 mil y algo...", respondió, por lo que se puede deducir que se hizo acreedor de nueve plateas en el Monumental. "Me cuesta mucho, como a todos. Pero yo no soy nadie como para poner el precio de las entradas. Si fuera por mí, que la gente vaya gratis. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada en esto", agregó el entrenador campeón del mundo.

El tajante mensaje de Lionel Scaloni para los jugadores campeones del mundo

Luego de los festejos por la obtención de la tercera estrella tras la consagración en el Mundial Qatar 2022, y la gira por Asia, llegó hora de que la Selección argentina vuelva a jugar. En ese marco, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa de cara al próximo partido y les dejo un mensaje a los jugadores.

“La charla que tuvimos apenas los vimos fue que al final lo pasado ya está, fue muy lindo, fue histórico, pero ahora hay que seguir. El ADN del jugador, y más del argentino, es el de seguir ganando, de competir. Queremos seguir compitiendo en la misma línea, respetando a los rivales, sabiendo que ahora será mucho más complejo. Ninguno se puede dormir”, aseguró Scaloni sobre este nuevo camino que empieza.

Y continuó: "Esta camiseta, este escudo, este país implica mejorar constantemente. Tenemos una oportunidad buena. Los jugadores están bien, tenemos una base que viene hace tiempo y le vamos metiendo jugadores que creemos que pueden mejorar”.

Este jueves desde las 21 Argentina se medirá de local ante Ecuador y el entrenador Lionel Scaloni está definiendo el once titular que saldrá al campo de juego del Estadio Monumental.

Ante la pregunta sobre el equipo para este jueves, Scaloni confirmó que ya lo tiene definido, pero no dio los nombres: “Lo tengo definido, no va a variar mucho de lo que fueron los últimos partidos. Al final ya sabemos que cambiamos poco, no me dan motivos, pero siempre podemos tener una sorpresa sabiendo que Ecuador es un buen equipo”.

En ese sentido, agregó: "Ahora estamos con más certezas. Sabemos lo que queremos, el equipo lo sabe. En ese momento, todavía no estaba la base actual. Pero eso no implica tener asegurado algo. Más allá que vayan más selecciones al Mundial, para mí son de las más difíciles. Tenemos que seguir compitiendo. Atravesaremos momentos difíciles, y ahí es donde tenemos que estar más unidos que nunca. La gran diferencia es que estamos consolidados”.