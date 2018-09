Los textuales de la entrevista:









"Yo soy de familia de dirigentes, llevo más de 20 años en la Liga y de pronto te encontras con ésto. En el boletín oficial publicaron que estaba suspendido por un año. Nosotros lo hacemos porque nos gusta, le dedicamos tiempo al fútbol y a los chicos, vos sos del interior y sabes la función social que cumple un club del interior. Trabajamos todos ad honorem. Con el intendente Cecilio Salazar no he habado, es un hombre que siempre nos apoya pero no he hablado con él".





Reviví el audio:





Cejas.mp3



"Me dieron un año de suspensión. Yo tengo 18 clubes afiliados a la liga, cuando salió el informe esperamos para ver qué pasaba, al otro día salió publicada una entrada a nombre de la Liga Sampedrina, le mandé un mensaje al presidente del consejo federal porque tuve que salir a dar explicaciones a los 18 clubes, yo me tuve que salir a defender. ¿De donde vamos a sacar nosotros u$s80.000 si juntamos las monedas? Acá pagamos para jugar, no cobramos".