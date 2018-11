Lo confirmó el Mellizo: Andrada no llega

El arquero mendocino Esteban Andrada sufrió una fractura de maxilar en el partido entre Boca y Cruzeiro por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y en el proceso de recuperación apostaba a llegar a una hipotética final, que finalmente se dio, aunque Guillermo Barros Schelotto confirmó en conferencia tras el triunfo con Tigre que no jugará.

"Andrada no llega al sábado. Incluso no tiene el alta para hacer fútbol, para tener contacto. Es muy difícil, no creo que tenga la autorización del médico para usarlo", aseguró el Mellizo.

¿Tendrá alguna chance de jugar en el Monumental?





