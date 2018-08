Acerca de por qué tardaron tanto en autorizar un simple allanamiento:



"La demora tiene que ver con una discusión interna del bloque peronista y Unidad Ciudadana que de arranque sabíamos que no iban a dar quorum, esto lo tendríamos que haber resuelto hace 20 años.

Acá tenes dos problemas, la propia trampa de la ley de fueros que para que prospere un allanamiento requiere la autorización del cuerpo, una medida que tiene como elemento principal el efecto sorpresa carece de sentido".



Sobre cuando Cristina dice que la carterización no empezó con ellos y lo que dijo de Macri:



"Si Cristina cree que lo que está discutiendo es el derecho de autor de un acto de connivencia entre políticos y empresario, acá no estamos jugando a ver quién emparda actos de corrupción, le toque a quien le toque lo importante es que la Justicia investigue, sea el primo de Macri, José López, Techint, a mí no me importa y a la gente tampoco."



"Hay un hecho inédito en Argentina, decenas de empresarios y funcionarios que revelan pruebas y testimonios a una causa de corrupción, eso es lo relevante, si hay otros personajes que son arte la fiesta que se hagan responsables y la Justicia investigue".





Referido a si no siente que con Menem y Cristina el Senado se convirtió en un aguantadero:



"No sé si guarida de delincuentes, sí creo que el peronismo tiene un criterio de lealtad que no está de acuerdo a los tiempos que corren, esa lealtad a cualquier precio, no importan las razones, se trata de protegerlo, eso permite esta doctrina que hay en el Senado , de Picheto y otros integrantes de que hasta tato no hay condena firme no se separa un miembro, ahí sí se convierte en un refugio de impunidad".





Sobre cómo está luego de todo lo que le sucedió:



"Me cuesta hablar de este tema, o quisiera tratarlo. Respiro y sigo adelante, tengo una hija y me aferro a mi familia, se pelea como se puede".

Reviví el audio:

Naidenoff en Viale 910.mp3