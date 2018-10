REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA







"El juez Luis Carzoglio dijo que falló en cuanto al expediente, y que no iba a bancarse los carpetazos de los Medios de Comunicación. Habla de Gustavo Carabajal, que sólo contó su biografía."



Julio Conte Grand, Procurador Gral de la provincia de Buenos Aires: "Lo que dijo el juez Carzoglio es falso; desde el Ministerio Público venimos sosteniendo la necesidad de hacer una recomposición institucional en la Provincia de Buenos Aires y lo planteamos desde el inicio de la gestión".



-"La situación del Poder Judicial es de público y notorio conocimiento; encuestas de empresas afamadas lo dan siempre en el último lugar en relación con la imagen y la confiabilidad de la gente, de manera que los emergentes que van surgiendo en función de nuestra tarea son naturales, yo no tengo ninguna reacción en particular, porque esto es previsible en el marco de la tarea que se viene sosteniendo".



- Sobre el tuit de Violini: "Él tiene la posibilidad de hacer la denuncia correspondiente, porque sus dichos serán analizados en la Suprema Corte. Yo sólo tengo que decir que no pertenezco al poder Ejecutivo. Estoy alejado desde diciembre de 2016 de cualquier contacto con el poder político que no sea institucional u orgánico; hay solo una relación con el Ministerio de Justicia y Seguridad en función de objetivos comunes, por supuesto que cualquier magistrado o cualquier persona puede realizar las denuncias que considere."





