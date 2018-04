Lo que no podés dejar de saber en la previa de Barcelona-Atleti

Este domingo desde las 12.15 (hora Arg.) Barcelona se mide con Atlético de Madrid en el Camp Nou, en un duelo válido por la 27° fecha de la Liga española de fútbol, con la particularidad de ser los dos equipos que pelean el certamen.

De ganar el conjunto de Messi y compañía, estiraría a 8 su ventaja sobre el Colchonero. Pero si el Atleti del Cholo Simeone obtiene un triunfo, quedarán a solo dos puntos, con once fechas en juego.

Estos son algunos datos a tener en cuenta en la previa del partidazo del domingo:

El Barcelona no ha perdido en sus últimos 15 encuentros ante el Atlético de Madrid en La Liga (11V 4E), su mejor racha sin perder ante los rojiblancos en la máxima categoría.

En el Camp Nou, los azulgranas no conocen la derrota en sus últimos 17 encuentros ante el Atlético en todas las competiciones (11V 6E), quedándose sin marcar en solo uno de ellos (0-0 en la Supercopa de España en 2013).

El Barcelona no ha perdido en sus últimos 29 partidos ligueros en el Camp Nou (24V 5E), quedándose sin marcar solo en dos de ellos (0-0 vs Málaga en noviembre de 2016 y vs Getafe el pasado 11 de febrero).

El Atlético solo ha perdido uno de sus últimos 24 partidos como visitante en La Liga (15V 8E), 1-0 ante el Espanyol el pasado mes de diciembre.

Ernesto Valverde solo ha ganado cinco de sus 21 partidos como entrenador ante el Atlético de Madrid en todas las competiciones, todos ellos en la competición liguera.

Por su parte, Simeone solo ha ganado dos de sus 22 enfrentamientos con el Barcelona en todas las competiciones (8E 12D) y ninguno de los 12 en La Liga (4E 8D).

En los enfrentamientos entre ambos como técnicos en La Liga, Simeone no conoce la derrota frente a Valverde (6V 4D), con 18 goles a favor y ocho en contra.

Solo frente al Sevilla (29) Lionel Messi ha marcado más goles que contra el Atlético (27) en su carrera en el Barcelona (todas las competiciones).

Luis Suárez ha participado en seis goles en sus seis partidos ligueros ante el Atlético de Madrid (tres goles y tres asistencias).

Solo ante el Villarreal (nueve) ha marcado más goles en La Liga Fernando Torres que ante el Barcelona (ocho, como ante el Athletic) aunque su último gol en el Camp Nou en el torneo doméstico fue hace 12 años (doblete logrado en febrero de 2006).

Fuente: Opta Perform Group