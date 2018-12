"Lo que pasó en la Corte es muy malo para la institucionalidad"

Máximo Fonrouge, Presidente de la Asociación de abogados Será Justicia y ex Presidente del Colegio de Abogados de CABA, habló en Feinmann 910 y dijo que "Es muy malo para la institucionalidad lo que pasó en la Corte, además de inédito, con una acordada le quitan el poder al Presidente Rosenkrantz."



Además, afirmó que "Sorprende lo que hace Ricardo Lorenzetti, porque él fue presidente, no tendría que haber votado. Él utilizó el servicio y ahora no lo cree conveniente. Habría que publicitar los nombramientos de Lorenzetti cuando estuvo en la presidencia."



"Esto pone en riesgo el funcionamiento de la Corte. Lorenzetti estuvo 10 años y no dio una alternancia." , agregó.