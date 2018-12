REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA









"Lo que se busca con el protocolo del Ministerio de Seguridad es priorizar la seguridad nacional de la población, que es la garantía de todos los derechos que están en la Constitución: preservar la libertad, la vida de todos los habitantes. Lo que está detrás de todo esto es una garantía constitucional; el tema es cómo lo legislamos".



- "El nuevo Código Penal específicamente dice que las fuerzas de seguridad policial, en cumplimiento de un deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, no van a ser punibles cuando en este marco causen lesiones o muertes".



-"También el Código trata los piquetes, el narcotráfico, la violencia en el fútbol, el punto es que necesitamos un sistema y no medidas coyunturales."



-"No es una invasión porque el Código Penal lo prevé, el tema es que debe aprobarse el Código que es para toda la Nación. La decisión del Ministerio de Seguridad adhiere a las Fuerzas Federales, está bien el debate, pero debe aprobarse de manera conjunta. Es coherente pero se debía aprobar primero el Código"



- "Antes de disparar hay que agotar todas las medidas."



- Declaraciones de Elisa Carrió contra la Justicia: "La Justicia necesita ciertos puntos, necesitamos más herramientas para algunas causas de corrupción"



-"El nuevo Código penal permitiría que no haya diferencia entre los jueces, en un mismo caso."





AUDIO DE LA ENTREVISTA

Mariano Borinsky - presidente Comisión de Reforma del Código Penal 07-12.mp3