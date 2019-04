Los celos y el poder

Los celos de Catalina II fue la historia en la introducción de la columna. La emperatriz no le gustaba que las hermosas mujeres rusas opaquen su belleza, entonces, ordenó deportarlas de San Petesburgo a Samsara según cuenta la leyenda.





¿"De qué era celosa la ex presidenta? Del poder. No le gusta compartir el poder con nadie, no lo hizo cuando tuvo cuando tuvo que compartir la fórmula con un radical como Julio Cobos terminó mal. Cuando tuvo que cederle el poder a Daniel Scioli para que sea el heredero del kirchnerismo, directamente no lo nombraba", expresó con respecto al pirincipal celo de Cristina Kirchner.





Por otro lado, cuestionó a los que piensan que Cristina podría bajarse de una candidatura presidencial. "Ya aprendimos de la historia que la ex presidenta odia compartir el poder", señaló.





Al repasar las alianzas de los peronistas con los kirchneristas en las PASO provinciales, el conductor cerró su editorial con una conclusión: "Es difícil que esto suceda por el mismo problema que tenia Catalinas, los celos. Simplemente, no le gusta compartirlo con nadie".









