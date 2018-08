"Los cuadernos no tapa la actualidad del gobierno, nunca una cosa tapa la otra"

Acerca de si se puede cambiar el nombre del CCK:

En el caso del CCK que nació en proyecto como Centro Cultural del Bicentenario por ley nacional se aseguraron que se llamara Presidente Néstor Carlos Kirchner, es por ley nacional".



Sobre si hay que cambiar la ley para cambiarle el nombre:



"Hay una cambiar una ley nacional. Así como no hay que hacer culto al personalismo tampoco hay que discutir las cosas en un caso o en otros, hay que buscar reglas para todos, somos respetuosos de la ley. Sugerimos el año pasado a Diputados que hiciera una ley que no tuviera que ver solo con el CCK sino con dejar pasar un tiempo prudencial desde la muerte de alguien para ponerle su nombre a algún lugar".



Viale cree que sería suficiente con que ese alguien no esté procesado:



"Tal vez que sea una propuesta y se deba refrendar, que surja como un pedido de la sociedad tal vez. Hay que poner nombres que representen a todos, que se aun equilibrio. Pero el tiempo es el que aplaca las pasiones. En este caso del CCK es una atribución del Parlamento porque el nombre se puso por ley nacional".



Acerca de que ésto de los cuadernos le viene bien al Gobierno con un dólar a $31,00:



"Sobre la podredumbre no se crea nada bueno. Es la Justicia la que actúa. Nunca una cosa tapa otra. Este sábado estuve en Malvinas Argentinas con el timbreo, la gente aprieta los dientes pero quiere salir adelante y una cosa no tapa otra. Fuimos a un club que hace un gran trabajo en Los Polvorines, están preocupados por el tema tarifa y la seguridad. La gente mantiene la esperanza del cambio. Es claro que estamos viviendo otro clima en Argentina".



Sobre el lenguaje inclusivo:



"Es una innovación interesante, hay que ver si es sol una tendencia del momento y qué queda para el futuro. El lenguaje expresa la necesidad de un tiempo y hay que ver qué queda en el futuro. Yo no lo uso pero me parece razonable que algunos los usen. Si no hay otra forma de expresarlo hay que abrirle lugar a esa posibilidad".

Reviví el audio: