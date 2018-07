Repasá las frases más importantes de la nota:





- "Yo creo que los dichos de Luis D'Elia incitan a la violencia colectiva. No olvidemos que está excarcelado por delitos federales graves."





"Tiene medio código penal, no es un hijo de vecino más, es un referente,sus dichos tienen repercusión. Insulta a la investidura presidencial. No se puede decir cualquier cosa, son delitos de la palabra escrita u oral."



-"No importa quién sea el Presidente, es el respeto a la voluntad popular."



-"D'Elia tiene la posibilidad de defenderse cuando lo llame el magistrado, pero no lo disculpa porque lo dice de manera tranquila y no es un exabrupto"





"Cuando él insulta diciendo que son ladrones cualquier persona podrían querellarlo, ahora cuando dice en potencial que habría que fusilar al presidente en la Plaza de Mayo incita a la violencia colectiva, en un momento malo"



-"Prevé penas de 6 años de prisión, igual él tiene garantizado el derecho a la defensa."