"Los dos robos e incendio de las casas de Bella Vista y Hurlingham podría ser ajuste de cuentas"

El Secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco en una entrevista con Luis Novaresio en #Novaresio910, se refirió a los dos robos e incendio de las casas de Bella Vista y Hurlingham, admitió que la modalidad utilizada por los delincuentes es poco común. Además habló del protocolo de seguridad de las fuerzas federales.





Robos e incendios: "Se puede pensar en ajuste de cuentas, otra hipótesis es que puedan quemar pruebas, es raro porque no es una modalidad común. Por la cercanía tiene que ser la misma banda."

- Sobre la lucha contra Hezbollah: "En Argentina se detuvo a una persona relacionada con Hezbollah, en la Triple Frontera, por eso se refuerza la seguridad."





- Sobre el protocolo de seguridad: "Para las Fuerzas Federales está vigente. El Papa hizo una referencia general de los abusos de la policía, no tiene que ver con esto. Todo el mundo tiene derecho a opinar, el protocolo deja en claro como debe actuar la policía."-"Yo creo que el Papa habla para todo el mundo, no sólo para Argentina."- Sobre las declaraciones de Néstor Roncaglia: "Es así, como dijo Roncaglia, que la policía no va a salir a matar. Lo que habla el protocolo es que el policía puede actuar, según el protocolo, es porque la amplitud de criterio era muy grande para la Justicia. Queremos darle claridad a la Fuerza"- Sobre por qué la Ciudad y la provincia de Buenos Aires no quiere el protocolo: "La Ciudad dijo que sí, y María Eugenia Vidal tiene una ley provincial que dice lo mismo que el protocolo."