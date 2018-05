Fernando Blanco Muiño - Director Nacional Defensa del Consumidor 23-05.mp3

"Nosotros estamos monitoreando el comportamiento de precios"- Devaluación- traslado a precios: "La devaluación de la moneda no impacta de manera lineal con un producto en góndola, hay productos que no tienen nada que ver con la cotización del dólar"-"En Gran Buenos Aires tenemos una realidad que no se ve como en el interior por el aumento de tarifas"Luis Novaresio, conductor: "No, en todo el país aumentaron las tarifas. Yo lo que digo es que los precios están aumentando""Nosotros no podemos decir que no pueden aumentar, estamos en una economía de mercado, nunca se hizo en la Argentina congelar los precios, Moreno fracasó"-"El consumidor tiene posibilidad de cambiar de las primeras marcas a las segundas marcas"-"Los empresarios no van a aumentar mucho porque dejan de vender""Ninguna empresa quiere ser investigada por Defensa de la Competencia, si vemos algo investigaremos"