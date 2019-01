"Los Empresarios van a pedir un adelantamiento de elecciones "

- "No pasó la tormenta ni hay posibilidad de que pase porque las empresas están en shock, viendo que lo que facturan no les permite tener la empresa en marcha."



-"Yo tengo un mayorista en ferretería y los depósitos están con las luces apagadas, ni en el 2001 lo vi; imaginate lo que debe ser para Cristiano Rattazzi cuando tiene que explicar que Fiat está produciendo la mitad de autos que puede producir. Además le dicen que va a mejorar y él sabe que no. Esto le pasa al Polo petroquímico de Bahía Blanca, a los que hacen aluminio, a las otras automotrices."



-"El tema que tienen las empresas es trabajar en esas tasas de interés. El dólar se mantiene y el Gobierno se pone contento, pero el problema no es el dólar, sino la tasa de interés"



-"Los empresarios te dicen que este Gobierno se tiene que ir, los empresarios son prácticos. Alguien puede pensar que a fin de este año habrá más empresas funcionando... no, muchos dicen por qué no se va, si están los mecanismos institucionales."



-"Si un presidente es un inepto, vago, por qué no vas a pedir que se vaya. Los empresarios piden que se vaya. La Sociedad Rural lo dijo contra Cristina Fernández"



-"¿Por qué quieren esperar que cierre Techint, que cierre Aluar? Los que van a generar los mecanismos para que Mauricio Macri se vaya son las grandes empresas; por eso dije que diciembre iba a ser tranquilo. Se van a juntar los empresarios más importantes y le dirán a Macri, hasta acá llegamos, ¿cu&aac ute;nto tiempo más puede sostenerse Arcor con este nivel de facturación?, qué vamos a hacer con las empresas de Arcor en Córdoba, qué hará Coto."



-"Soy pre candidato a presidente por el Partido Justicialista, mi vicepresidente es Pablo Challú, él administró cuando no había precios en la Argentina. Conocemos la crisis intensa de la economía. Lo primero que tenemos que hacer es reactivar el aparato productivo, volver a poner los alimentos de acuerdo a los ingresos populares."



-"Macri con la devaluación y las retenciones duplicó el precio de los alimentos. Las retenciones son indispensables, no creo que sacar el IVA sea una salida, porque se pierde en la cadena de comercialización"



-"Hay que resolver el tema fiscal, con mayor recaudación, hay que reactivar la economía. Tenes que desdolarizar el precio de la energía. Ellos dicen que aún no está en precio, es una estupidez como tantas otras, te hablan que no llegó al punto de equilibrio y no sabemos el costo del barril de petroleo?."



-"Nosotros resolvimos muchas cosas y otras quedaron pendientes. La pobreza cuando se fue Argentina era del 7 por ciento y es mucho."



-"Cristina Fernández perdió las elecciones porque hicimos las cosas mal. Axel Kicillof lo dejó de medir, habría que preguntarle por qué lo dejó de medir. Los datos son del 2013."



-"Aquellos que dijeron que Cristina Fernández dejó un 30 por ciento, y ahora es 32 por ciento, habría que preguntarles, porque no aumentó sólo un dos por ciento. La UCA nunca aceptó el debate con nosotros."



-"Si la UCA no acepta el debate no tendríamos que informar sus datos porque es una chanta da, mirando la realidad se ve que no pasamos del 30 al 32 por ciento de pobreza."



-"Nosotros no intervenimos el Indec, el único que intervino el Indec fue Mauricio Macri, no hay un decreto. Siempre se dieron los datos de inflación."



-"Habría que preguntarse si la UCA dice la verdad. Yo no le creo a la UCA ni antes ni ahora. Si la UCA tiene razón abandonó la política, y si Moreno tiene razón no usan más los datos de la UCA."



- "El peor error del Gobierno de Cristina Fernández fue el plan de negocio de Galuccio en YPF. El peor error de Mauricio Macri es sacar las retenciones a los 15 días después de haber asumido donde duplicó el precio de los alimentos."



-"No sé la decisión de Cristina Fernández, si será candidata?."



-"Si queres hacemos un debate con Luis Espert. El más fácil de ganar es Mauricio Macri."

AUDIO DE LA ENTREVISTA

Guillermo Moreno - ex secretario de comercio interior 9-1.mp3