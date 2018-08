Acerca del allanamiento a Cristina:





"Los fueros no están pensados para entorpecer a la Justicia sino para evitar que los Senadores puedan ser presionados, en ese sentido es un pedido razonable, lo que queremos es tener la información".



Sobre el desafuero:



"Sí, lo hemos planteado."



Referido a que Pichetto dijo que ellos no votan el desafuero:



"Dice que solo con sentencia firme. En la medida en que vos no utilices los fueros para entorpecer a la Justicia no está bien, no fueron creados para eso. Sí que hubo un sistema de afano en el gobierno anterior, lo denuncié,hay que ver cuáles la responsabilidad de cada uno, me encanta que la Justicia avance. que lo que denunciamos en el 2006 luego de 112 años avance".



Sobre la ley del aborto:



"Voto en contra, realmente la ley es muy mala. Eso generó que no se saque dictamen, voto en contra, lo que hizo el debate es visibilizar un problema que no podemos dejar de mirar y atender, los abortos clandestinos".

