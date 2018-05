Miguel Kiguel - Economista 24-05.mp3

"Fue un buen gesto para la comunicación y el dialogo."-"Lo vi tranquilo, solido y cómodo a Nicolas Dujovne, tiene muchas responsabilidades, pero en el campo de Hacienda, política fiscal se siente cómodo"-"Dujovne lo que hizo fue escuchar, la negociación con el Fondo llevará varias semanas. Fue muy cauto, pero preguntó sobre el tema monetario"-"Yo veo un crecimiento cercano al 1 por ciento, con una inflación del 26 por ciento, un año más complicado que el pasado. El gobierno sabe que no llega a esa inflación. En los primeros cinco meses vamos a tener 12 por ciento de inflación"-"Cuando uno es funcionario publico a veces dice cosas que no quiere, es una versión oficial. Yo creo que habrá cambios para el año que viene, la negociación con el Fondo nos hará repensar la política monetaria y cambiaria, ya que piensan en una inflación del 10 por ciento"-"25 pesos el dólar es un buen nivel de tipo de cambio, es competitivo"- Le dio chocoarroz: "Sólo me dieron agua"