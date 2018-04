Los hinchas del Bicho, durísimos con Tevez

Embed NO SE OLVIDAN#SuperligaxFOX | Los hinchas de Argentinos Juniors y un claro mensaje para Carlos Tevez pic.twitter.com/RSWEUYOWS1 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 6 de marzo de 2018

La hinchada de Argentinos Juniors se burló e insultó a Carlos Tevez, delantero de Boca Juniors ausente en La Paternal, en el marco del partido que cerró la realización de la 18va. Fecha de la Superliga de fútbol de Primera División.Desde temprano, los concurrentes al estadio Diego Maradona recordaron con epítetos y frases hirientes al ex jugador del Manchester City inglés y Juventus de Italia.Tevez no fue de la partida en el equipo xeneize, por una molestia en el hombro derecho.Sin embargo no son pocos los que especulan que el delantero fue preservado por el DT Guillermo Barros Schelotto y no estuvo afectado al equipo, a causa del episodio que vivió casi tres años atrás, en el mismo escenario.En aquel partido entre ambos conjuntos, jugado en setiembre de 2015 y que ganó Boca por 3-1, Tevez (que esa tarde marcó dos tantos) le entró muy fuerte al mediocampista del Bicho, Ezequiel Ham, a quien le ocasionó una triple fractura de tibia, tobillo y peroné.El volante de la entidad de La Paternal no pudo recuperar jamás el nivel que insinuaba y a principios de temporada abandonó el club para marcharse a la segunda división del fútbol de Japón.La gente de Argentinos Juniors recordó lo sucedido y agredió verbalmente al Apache, quien ni siquiera acompañó a la delegación al estadio.