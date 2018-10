"Los incidentes fueron armados, hoy ya no hay nadie preso"

REPASA ALGUNA DE AS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA









"Ya no quedan detenidos por los incidentes de ayer, fueron detenidos por resistencia a la autoridad, lesiones y daños. Esto fue organizado, al inicio de la marcha, nosotros habíamos tenido reuniones con los referentes, y eran los mismos referentes que me llamaron que ellos corrían de sus filas a gente extraña, y que eran personas que querían generar violencia. Cunado se retiró la masa de manifestantes la policía comenzó a actuar"



-"Un grupo de personas era anarquista, y otra de partidos de izquierda"



- Sobre la denuncia de Ignacio Levy, referente de la organización La Garganta Poderosa a un policía: "Se inicia un sumario administrativo para ver el accionar policial, lo que se ve es un p olicía cercándolo"



-"Tenemos muchas obras en la Ciudad, se habían retirado bolsas de cascotes, pero hubo una vigilia la noche anterior, nosotros consensuamos todo con los organizadores, la Defensoría del Pueblo"



-"Desde ayer estamos viendo las redes sociales, por las acusaciones de infiltrados. No hubo infiltrados de la policía"





AUDIO DE LA ENTREVISTA