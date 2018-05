"Los ingresos de la gente estan deteriorados"

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES





"Rechazamos la propuesta del 12 por ciento, nos parece insuficiente, fuera de lógica, además en el Estado tenemos la preocupación que cesen los recortes de gente de planta transitoria que genera una inestabilidad en muchos ámbitos. Esto da desempleo en sus recortes"



-"La negociación es compleja porque el Ejecutivo quiere resguardar el tema monetario sin contener la realidad social, la gente está castigada por las tarifas, la inflación"



-"La realidad social es muy mala, hay un nivel elevado de pobreza, gente preocupada por preservar el empleo y realidades de deterioro, en la lógica de la económica también está el consumo y está deteriorado"



-"Nosotros pasamos a un cuarto inter medio, si no hay mejoras tendremos acciones por vía de conflicto."



-"Cuando se interrumpe el dialogo la CGT evalúa paros, pero para ello tiene que haber diferentes negociaciones, vemos un panorama dificil."



-"No veo intención destituyente, ahora el Gobierno tiene la responsabilidad de administrar el país conteniendo a la población que está siendo castigada."



- Sobre Hugo Moyano, si me ponen entre Mauricio Macri y Juan Manuel Urtubey pido una 45, opina igual?: "Nosotros somos respetuosos y esperamos que dentro de la democracia se resuelvan las diferencias"





