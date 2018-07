-"El año pasado nosotros iniciamos un trabajo para mejorar el alquiler en la Ciudad de Buenos Aires; uno de los problemas que nos comentaban los inquilinos es que el primer mes es muy caro, por el deposito, la garantía".



-"Lo que estamos haciendo, trabajando con las empresas que ofrecen garantías y también con la que va a ofrecer el Banco Ciudad, es que ese primer mes se reduzca significativamente; y eso lo vamos a hacer logrando que las empresas que ofrecen garantías no cubran solo falta de pago, sino también por daños que haya en el departamento y que eso se pueda pagar en cuotas".



-"Va a disminuir sustancialmente el pago en el primer mes y eso lo vamos a lograr con esta propuesta".



-"Hay una alternativa de financiación que la hace el Banco Ciudad, y también empresas. Ni el Estado, ni el Mercado solos puede dar mejoras".



-"El año pasado sacamos una ley en la Legislatura que la comisión de la inmobiliaria no la pague el inquilino. El Estado debe controlar a las inmobiliarias".



-"El sistema lo estamos trabajando, hoy haremos anuncios que se implementan el mes que viene, la garantía del Banco Ciudad será en agosto y lo demás será este año. Los inquilinos no deben pagar comisión inmobiliaria".





Reviví el audio de la nota: