Los jugadores que pretende Gallardo para River y de qué dependen

El miércoles 3 de enero, en el predio de Ezeiza, River Plate vuelve a las prácticas para encarar la pretemporada tras 24 días de vacaciones, y Marcelo Gallardo pretende hacerlo con los nuevos refuerzos que le solicitó a la dirigencia.

Sin embargo, las negociaciones y tratativas avanzan poco a poco, lejos del ruido mediático. River busca a Lucas Pratto, Silvio Romero, Damián Musto y Lucas Zelarayán, los cuatro futbolistas pedidos por el Muñeco da cara al próximo semestre.

De qué depende cada uno:

Lucas Pratto (Sao Paulo, Brasil): es el principal deseo del Muñeco. River estaría dispuesto a pagar US$ 10.000.000 para darle el gusto al técnico. Un detalle no menor es que el club de Núñez tiene el dinero que le ingresó por la salida de Lucas Alario. Ojo, el club paulista no puede vender el 50% porque existe una cláusula con Atlético Mineiro, dueño de la otra mitad del pase.

Silvio Romero (América, México): relegado en Las Águilas, y sin acuerdo para irse a otro club durante el Draft -la etapa fuerte del mercado de pases azteca-, el atacante cuenta con más chances que nunca para sumarse al Millonario. Ahora viene lo más difícil, un acuerdo entre las directivas.

Damián Musto (Xolos de Tijuana, México): según averiguó La Página Millonaria, el volante central tiene decidido que si vuelve a Argentina es para ponerse la banda roja. Su pase podría costar alrededor de US$ 2.000.000, una cifra bastante razonable.

Lucas Zelarayán (Tigres, México): el mediocampista ofensivo es una vieja tentación para Gallardo. Con pocos minutos en la Liga MX, podría irse para encontrar ritmo en otro país. Es una buena oportunidad para darle el gusto a Napoleón.

Julio Buffarini (Sao Paulo, Brasil): su representante, Martín Guastadisegno, reconoció que existió un contacto desde Núñez para consultar condiciones y situación, aunque sin avances significativos. El carrilero derecho es compañero de Pratto.

Franco Armani (Atlético Nacional, Colombia): el arquero, quien no quiso venir a River hace un año y medio, vuelve a estar en la órbita. Sin embargo, es titular indiscutido e ídolo en la institución de Medellín, por lo que su salida de ninguna manera sería sencilla.

Fuente: La Página Millonaria