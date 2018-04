"Los prostituían por botines y hasta por calzoncillos"

María Soledad Garibaldi - titular de la UFI 4 de Avellaneda 26-03.mp3

"Estamos avanzando en la investigación para terminar con la detención de los imputados. Yo cuando fui al pensionado pude entrevistar a 5 chicos, Independiente me dijo que eran 60 los chicos. Esta semana hablaré con más, yo creo que hay más niños afectados, esto se replica en otros clubes seguramente."-"Tres chicos nos dicen que los conectaron por el messenger de Facebook pero no fueron. Me dijeron que en el ambiente se sabía que pasaba."-"Me dijeron que muchas veces le ofrecían prostituirse por botines y calzoncillos"-"Yo tengo 6 personas involucradas, esto podría afectar a 6 clubes de Primera, pero en inferiores."-"Ayer h icimos un procedimiento en La Plata y una persona se fugó, no tengo a nadie que se haya puesto a derecho."-"Un relacionista publica conocido tampoco pudimos agarrarlo, se escapó."-"El teléfono del Juez de línea se encontró roto en el fondo de la casa."-"Pensemos que los chicos vienen con el sueño de ser jugadores de fútbol y caen en estas redes, que saben que los chicos tienen necesidades."ESCUCHA LA NOTA COMPLETA