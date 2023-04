Lucas Benvenuto, sobre Jey Mammon: "Me da asco escucharlo"

La conductora de A la Tarde (América TV), Karina Mazzocco, entrevistó este martes en exclusiva a Lucas Benvenuto en Ushuaia, donde el joven realizó durísimas declaraciones contra Jey Mammon, algunas de ellas sobre los sentimientos que lo invadieron al escuchar las entrevistas en las que el exconductor de Telefe buscó defenderse de las acusaciones.

“Yo sé mi verdad, cuál es la verdad. Denuncié, hablé, pedí ayuda. No quiero dar más detalles de cómo fueron los abusos, pero (con Mammon) pasó cómo fue con los otros, solo que esta vez yo siento que fue más profundo en lo psicológico también”, aseguró.

Embed

En ese sentido, una de las frases más fuertes expresadas por el joven durante el reportaje fue cuando afirmó que escuchar a Jey Mammon hablar abiertamente de su "historia de amor" con él, le dio asco.

Embed

“Hoy, a los 30 años, escuchar eso en un adulto... me da asco. No puedo. Creía que está mal, pero no, estar con un chico de 14 años está naturalizado para ellos, en su cabeza. Entonces, no lo ven como algo malo”, expresó.

Por otro lado, se refirió a cómo tomó que el músico haya abandonado al país rumbo a España en medio del escándalo: “No me hace feliz. Cualquier persona puede pensar que estoy festejando que se fue del país, pero no. Siento un vacío, me preparé psicológicamente par que no me lastimen nunca más. Tengo un protector para no dejarlos entrar nunca más”.