Luciano Laspina: "El Banco Central dijo que lo mejor era dejar que el dólar se trate de acomodar a un nivel que sea sostenible la intervención"

Con respecto a él arrepentimiento de Macri: "No estoy en la cabeza del Presidente, pero interpreto que recibió un duro golpe la noche del domingo respecto a las expectativas que teníamos. Uno cuando recibe una mala noticia se enoja, lo niega. Lo del dólar tiene más que ver con una crisis política que se genera a partir de la incertidumbre respecto a la transición o al resultado electoral. No hay muchos antecedentes de un presidente que se arrepienta y pida disculpas como hizo el Presidente hoy".



Sobre la corrida del dólar:



"Hubo un reconocimiento del Banco Central de que había cambiado sustancialmente el riesgo argentino y que lo mejor era dejar que el dólar se t rate de acomodar a un nivel que sea sostenible la intervención".

"Lamentablemente la devaluación te lleva a un traslado a precios. Creo yo que es el impacto que implicó el retorno del kirchnerismo. La transición va a ser larga y no podemos permitirnos que haya una aceleración inflacionaria que se vaya de control. La transición digo hasta las elecciones de octubre".



"Argentina tiene un montón de condiciones para poner a crecer su economía si el próximo gobierno acierta con las decisiones que es no tirar por la borda lo que se hizo estos 4 años".