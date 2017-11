Luciano Nakis - Hijo de Noray Nakis 30-11.mp3

"Estoy mal, lo que sale en los Medios es mentira, mi padre estaba cenando con gente que vino a dar un recital para el Club Deportivo Armenio, festejando el aniversario. Nosotros somos gente de trabajo. No estamos acostumbrados a esto."-"El hincha de Independiente conoce a Bebote Alvarez. Mi padre lo admitió públicamente."-"Yo también quiero saber por qué mi papá está detenido, se están llevando cosas de la casa de mi mamá, la agenda de mi papá, y datos del Club."-"Pueden acusarlo de lo que quieran, pero no es verdad."-"Tengo entendido que mi papá tiene buena relación con Hugo Moyano, mi papá se reunió con él y le dijo que no quería seguir en la política de Independiente."-"Yo estoy en la joyería. Mi familia es de buen poder adquisitivo, habla con el contador si queres saber los montos. Cuatro personas trabajan en una joyería y dos en la otra."-"El Polaco Petrov es de camionero, no sé si es el custodio de Moyano. Hasta recién estuve incomunicado por los allanamientos."