Luego de la absolución de Carrascosa, la hermana de María Marta pedirá un jury para el fiscal Molina Pico

"Por fin soy libre", dijo el viudo de la víctima tras la resolución del máximo tribunal bonaerense (Foto: Diario Uno Santa Fe). "Por fin soy libre", dijo el viudo de la víctima tras la resolución del máximo tribunal bonaerense (Foto: Diario Uno Santa Fe).

Luego de que la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires confirmara la absolución de Carlos Carrascosa en el caso del crimen de María Marta García Belsunce, la hermana de la víctima dialogó con #Novaresio910 y reveló que solicitará un jury de enjuciamiento contra el fiscal Diego Molina Pico, a quien acusa de haber manipulado la investigación.

"Hay dudas suficientes y elementos probados para pensar que Pachelo (ex vecino de María Marta) tuvo que ver con el asesinato. Y hoy sí voy a pedir el juicio político contra Molina Pico", aseguró Hurtig durante un reportaje con Luis Novaresio en Radio La Red AM 910.

"No tengo odio hacia Molina Pico. Lo tuve, pero me di cuenta de que el odio no te lleva a ningún lado. Lo que quiero es que vaya a un jury y que explique por qué inventó cosas", agregó.

AUDIO DE LA ENTREVISTA



"Siento un alivio especial por Carrascosa. Ayer me mandó un mensaje que decía 'por fin soy libre'. Porque ahora sí ya no se discute más. Ahora no falta nada. La Justicia dijo que es inocente".