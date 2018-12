Luego de la conciliación obligatoria, Dietrich se mostró confiado en que "mañana y pasado van a haber vuelos"

Qué pasó. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, cuestionó la medida de fuerza que anunciaron ayer los pilotos por el cambio de una normativa y enfatizó que tras el pedido de conciliación obligatoria asume que "mañana y pasado va a haber vuelos".

Qué dijo. En conversación con Luis Novaresio por radio La Red AM 910, el funcionario aseguró que la normativa de la ANAC para pilotos extranjeros "es para simplificar la llegada de gente que tiene la licencia para volar, para que el trámite sea más sencillo y menos engorroso" y destacó que "esto beneficia a pilotos argentinos que volaban afuera y están volviendo".

"Andes tomó dos pilotos argentinos que estaban afuera y volvieron, Norwegian diez y Flybondi nueve; ¿por qué estos pilotos no trabajaban en Argentina? porque el sindicato no los dejaba: porque habían trabajado en Aerolíneas (Argentinas), no respetaron el paro, entonces les pusieron la cruz para que no trabajen más", cuestionó.





AUDIO DE LA ENTREVISTA