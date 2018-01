Luis Beldi: "Hay gran complicidad de la sociedad de no aceptar los cambios, cualquier cosa que tocas reaccionan"

Luis Beldi - Escritor 09-01.mp3

"Lo que se juega hoy es si Sturzenegger baja las tasas a como viene la orden de Villa La Angostura, más o menos de dos puntos, o como presidente de una entidad autonóma, o la baja levemente, hace un maquillaje para quedar bien con todos.""Sturzenegger es un economista que cumple a raja table su rol de independiente, pero por el otro lado el FMI dice que el dólar debe estar a $22 para ser competitivo, lo que hace pelota al salario.""Si el campo no tuvieron la retención del 30% no necesitarían un dólar a $22. Las retenciones no son un impuesto, son un castigo.""Con este sistema jubilatorio en siete años toda la Argentina va a trabajar para pagarle a los jubilados.""Hay gr an complicidad de la sociedad de no aceptar los cambios, cualquier cosa que tocas el sector afectado reacciona de forma violenta.""El sector privado no va a venir con este tamaño de gasto público."